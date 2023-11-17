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Julian Nagelsmann: Türkiye cesurca oynuyor

Julian Nagelsmann: Türkiye cesurca oynuyor

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Türkiye'nin cesurca bir futbol oynadığını ifade etti.

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Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Türkiye ile oynayacakları özel maç öncesinde Alman milli futbolcu Leroy Sane ile basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin çok iyi futbol oynadığını belirten Nagelsmann, "Vincenzo Montella yönetiminden beri Türkiye biraz farklı bir oyun tarzıyla oynuyor. Tamamen değil ancak benzer bir düzende. Belirli bir değişkenlikle. Derinlemesine iyi koşular yapılıyor. Son olarak Hırvatistan maçında gördük 6 oyuncu önde son çizgiydi" dedi.

Nagelsmann, Ay-Yıldızlı ekibin önde pres yapacağını beklediğini ifade ederek, "Özellikle maçın başında duygusallığı sahaya yansıtacaklar. Arkaya yaslanmayacaklar. Açık oynayacaklar. Cesurca oynuyorlar ve kaleye doğrudan yolu seçiyorlar" ifadelerini kullandı.


"İlkay Gündoğan için özel bir maç"

Almanya'nın kaptanı olan Türk kökenli İlkay Gündoğan ile ilgili bir soruya cevap veren Nagelsmann, kaptanıyla kısa görüştüğünü belirterek, "Evet onun için özel bir maç. Buna seviniyor. Anne-babası Türkiye'de. Özel bir an onun için. Bunun normal olduğuna inanıyorum. İyi bir maç ortaya koyma sorumluluğu var. Çok sakin ve rahattı" şeklinde konuştu.

Nagelsmann, Almanya'da yetişen Türk kökenli futbolcuların milli takım seçimine ilişkin soruya da bu konuda oyuncuya müdahale edilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Bu kişisel bir karar. Nedenlerini dışarda duran biri olarak değerlendirmek istemem. Dünyamızda güzel olan şey, kökleri başka bir yerde olabilir ancak yine de yaşadığınız bir ülkede kendinizi evinizde hissedebilirsiniz. Bu güzel bir şey. Bu karar kişiseldir" ifadesini kullandı.

Kaleci Marc-Andre ter Stegen'in sırtındaki sorundan dolayı kadrodan çıkarılacağını ve maçta forma giyemeyeceğini belirten Nagelsmann, tecrübeli kalecinin kulübü Barcelona'ya döneceğini kaydetti.

"Çok iyi bir atmosfer olacak"

Leroy de Türkiye ile karşılaşacakları maçın çok sesli geçeceğini belirterek bunu Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in Galatasaray’a karşı oynadığı maçlarda hem İstanbul'da hem de Münih'te yaşadıklarını aktardı.

Sane, statta çok sayıda Türk taraftarının bulunacağını ifade ederek, "Çok iyi bir atmosfer olacak" dedi.

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