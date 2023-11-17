Aboubakar, Afrika'da yılın oyuncusu finalistleri arasında yer aldı

Afrika'da 2023 yılının en iyi futbolcusu ödülünün finalistleri arasında Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar'a da yer verildi.

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Afrika'da her sene düzenlenen yılın futbolcusu ödülünde son 10'a kalan oyuncular duyuruldu.

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının en iyi futbolcuları listesinde finalistler belirlendi.

Buna göre, Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldız futbolcusu Vincent Aboubakar, listede Süper Lig ekiplerinde forma giyen tek oyuncu oldu.

Diğer adaylar da belli

Aboubakar'ın yanı sıra Liverpool'dan Mohamed Salah, Al Ahli'den Riyad Mahrez, Al Nassr'dan Sadio Mane, Paris Saint-Germain'den Achraf Hakimi, Manchester United'dan Sofyan Amrabat, Napoli'den Victor Osimhen ve Frank Anguissa, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri, Al Hilal'den Yassine Bounou, finale kalan diğer futbolcular oldu.