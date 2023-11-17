İspanyol basını: Fenerbahçe'den Arda Güler için kiralama teklifi!

Real Madrid'de sakatlıklarından ötürü forma şansı bulamayan Arda Güler için Fenerbahçe'nin kiralama teklifinde bulunduğu iddia edildi.

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Sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon euroluk bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan fakat yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü forma şansı bulamayan Arda Güler'in Fenerbahçe'ye kiralanabileceği iddia edildi.

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle hiçbir resmi karşılaşmada forma giyemeyen Arda Güler'i maç ritmini yakalamak adına Fenerbahçe'ye kiralayabilir.

"Fenerbahçe bir milyon euro teklif etti"

Habere göre Fenerbahçe, Real Madrid'e Arda Güler için 1 milyon euro kiralama ücreti teklif etti. Real Madrid'in de bu teklifi kabul edebileceği öne sürüldü.

Ayrıca Fenerbahçe'nin Arda Güler'in Real Madrid'den kazandığı yıllık ücreti de karşılayabileceği detay olarak verildi.

Milli arada İstanbul'a gelmek üzere havalimanına giden Arda Güler'e İspanyol muhabirin baskısı taraftarın yoğun tepkisini çekti. Olayın taciz olduğunu belirten taraftarlar, muhabir için, "Sana uzaklaştırma emri çıkarmaları lazım." diyerek tepki gösterdi.

Arda Güler; İspanyol muhabirin, "Ne zaman sahalara dönersin? Ancelotti ile konuştun mu?" gibi sorularını yanıtsız bırakırken, "İyileşme sürecin nasıl gidiyor?" sorusuna "İyi, iyi" şeklinde cevap verdi.

"Arda'nın gelişimi için büyük hatalar yapılmış"

Real Madrid’de üçüncü sakatlığını yaşayan Arda Güler için Marca Gazetesi çarpıcı bir makale yayınladı. İspanyol ekibinde 37 yıl kondisyoner olarak görev yapan Jose Luis San Martin konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Arda teknik açıdan muhteşem. Ancak 1.75 cm boyu ve 69 kilo olduğu ortaya çıktı. Yani akademi seviyesindeki bir oyuncu fiziği vardı. Konu ikili mücadeleye gelince rakipleri köpek balığı gibi olacaktı. Ardından üst üste sakatlıklar yaşadı ve yeni bir süreç başladı."

Geçtiğimiz günlerde görevine son verilen Real Madrid’in doktor şefi Niko Mihic’in genç yeteneğe fiziksel yükleme döneminde büyük hatalar yaptığını savunan Martin, “Mihic Arda’nın yaşadığı sakatlıklar sonrası görevden alındı. Arda’ya yüklemeler sırasında büyük hatalar yapılmış. Güler’in fiziksel eksikliği, alt ve üst vücuttaki kas kütlesini artırmak için kapsamlı bir güç çalışmasıyla telafi edilmeliydi. Bu şekilde iskelet kas sistemi tarafından absorbe edilecekti” diye konuştu.

Sezona iddialı bir kadro ile giren Real Madrid'de sakatlıklar can sıkıyor. 9 yıldız oyuncusunun yaşanan sakatlıklar sebebiyle sahalarda uzak kalması, teknik direktör Carlo Ancelotti ve ekibinin imkanlarını daralttı.

Sezonun son bölümünde iyileşmesi beklenen Thibaut Courtois ve Eder Militao'nun yanı sıra kaleci Kepa, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Arda Güler ve Vinicius Jr takımdan bir süre uzak kalacak isimler.