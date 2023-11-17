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Milli eskrimci Emir Karagülle, Bulgaristan'da bronz madalya kazandı

Milli eskrimci Emir Karagülle, Bulgaristan'da bronz madalya kazandı

Milli eskrimci Emir Karagülle, Bulgaristan'da bugün başlayan Avrupa Eskrim Konfederasyonu Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda 3'üncü oldu.

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Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya'daki organizasyonda Emir Karagülle, 14 yaş altı kılıç kategorisinde bronz madalya kazandı.

Milli eskrimcilerden Ertürk Selim Coşkun 9'uncu, Mehmet Doruk Özkan 10'uncu, Can Özerdem 14'üncü, Ziya Arda Osmanağaoğlu 17'nci, Kaan Leo Güven 19'uncu, Ömer Kağan Uzun 20'nci, Tarık Tuğra Tetik 36'ncı, Karhan Tayga Akçam 42'nci, Alp Giray Bayrak 48'inci, Semi Mermutluoğlu ise organizasyonu 57'nci tamamladı.

Turnuvada yarın ve 19 Kasım Pazar günü 17 yaş altı kılıç kategorisinde müsabakalar yapılacak.

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