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Bartın'da çıkan yangında 2 ev kül oldu

Bartın'da çıkan yangında 2 ev kül oldu

Bartın'ın Ulus ilçesinde çıkan bir yangında 2 ev kül oldu. Evlerde kimse olmaması nedeniyle can kaybı ya da yaralanan olmadı.

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Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesine bağlı Kadıköy'de bulunan Burhan Doğdu'ya ait bir ahşap binadan dumanlar yükseldi. Köylülerin dumanları görerek ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede evi saran alevler, yanda bulunan Halil Doğdu ve Ali Doğan'ın müşterek olarak kullandığı bir tuğla binaya sıçradı. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangında 2 ev de tamamen kül oldu. Kısa süreliğine tatil için geldiği ahşap evde yalnız başına kalan Burhan Doğdu'nun yangın haberini alışveriş için gittiği ilçe merkezinde aldığı öğrenildi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, her iki evde de kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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