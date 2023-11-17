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Dezenformasyon Uzmanı Jones, İsrail'in paylaştığı görüntüleri yorumladı: Lise tiyatrosu

Dezenformasyon Uzmanı Jones, İsrail'in paylaştığı görüntüleri yorumladı: Lise tiyatrosu

Dijital Medya ve Dezenformasyon Uzmanı Doç. Dr. Marc Owen Jones, "İsrail'in dezenformasyon çabalarının, Gazze'deki faaliyetlerinin anlatımında kontrolü kaybettikçe daha da vahşileştiğini" belirtti.

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Katar'daki Hamad Bin Khalifa Üniversitesinden Doç. Dr. Jones, ABD merkezli "The Daily Beast" adlı internet sitesine, İsrail'in sosyal medyada yaydığı dezenformasyona ilişkin makale yazdı.

Jones, makalesinde, sahte bir hemşire videosundan sahte bir rehine listesine kadar, İsrail'in dezenformasyon çabalarını ele aldı.

"Lise tiyatrosu"

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından 11 Kasım'da paylaşılan, üzerinde hemşire elbiseleriyle Gazze'deki Şifa Hastanesinde çalıştığını ve Hamas'ın tıbbi malzeme çaldığını iddia eden bir kadının videosundaki çelişkilere dikkati çeken Jones, kadının "berbat" bir aksanla konuştuğunu ve videonun "lise tiyatrosu"nu andırdığını belirtti.

"Figüranın yapmacık oyunu"

Dijital Medya ve Dezenformasyon Uzmanı Jones, söz konusu videoda "kuru temizlemeciden yeni çıkmış gibi görünen tertemiz beyaz laboratuvar önlüğü"nün yanı sıra, "1980'lerden kalma bir orgda hazırlanmış gibi gelen bomba sesleri"ni bir "figüranın yapmacık oyunu"na benzetti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin 13 Kasım'daki paylaştığı, Gazze'deki Rantisi Hastanesinin bodrumunda Hamas tarafından esirlerin tutulduğunu iddia ettiği videoya da değinen Jones, Sözcü'nün duvardaki elle yazılmış Arapça çizelgeyi, "Hamaslıların gardiyan listesi" olarak anlatmasını, İsrail'deki "kurumlar arasında dezenformasyon yarışı" olduğunu gösterdiğini kaydetti.

İsrail'in çaresizleşen girişimi

Jones, İsrail'in bu gibi dezenformasyon adımlarına yönelik, "Gazze'de öldürülen sivillerin sayısının artmasını haklı göstermeye çalışan ve giderek daha da çaresizleşen bir dizi girişim" nitelendirmesi yaparak, "İsrail'in dezenformasyon çabalarının, Gazze'deki faaliyetlerinin anlatımında kontrolü kaybettikçe daha da vahşileştiğini" vurguladı.

Doç. Dr. Jones, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sosyal medya üzerinden, Gazze'deki çatışmaların, "ışığın çocukları ile karanlığın çocukları" arasında yaşandığını yazdığı ve daha sonra sildiği açıklamasının, "İsrail'in Gazze'de çocukları öldürmesini haklı gösterme çabası" olduğunu ifade etti.

Jones, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 4 bin 500'den fazlası çocuk olmak üzere 11 binin üzerinde Filistinlinin öldüğünü hatırlatarak, "İsrail'in giderek çaresizleşen dezenformasyonunda, haklı çıkarılması imkansız bir istatistiği meşrulaştırmaya çalışan rahatsız edici bir kampanyanın temellerini görebiliriz." ifadesini kullandı.

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