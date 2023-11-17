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Uzaklaştırma kararı korumadı! Eski eşini bıçaklayarak öldürdü!

Uzaklaştırma kararı korumadı! Eski eşini bıçaklayarak öldürdü!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan şahıs eski eşini bıçaklayarak öldürdü.

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Cemil F. (37), 16 yıllık evli kaldığı ve boşandığı Ayşe A.'yı (46) Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki ikametinde bıçaklayarak öldürdü. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri Ayşe A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cemil F. olayın ardından emniyete giderek teslim oldu.

Cemil F'nin boşanmanın ardından bir süredir uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilirken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda tehditler savurduğu iddia edildi. Cemil F'nin sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımında, "Öfkeyle oturursam zararsız kalkmam benim Allah'a bir can borcum var onu da verdiği gibi alır herkes attığı adıma dikkat etsin" ifadelerine yer verdi.

Ayşe A'nın (46) Gönen Belediyesi Park Bahçeler müdürlüğünde çalıştığı ve 2 kız çocuğu annesi olduğu öğrenildi. Cemil F. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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