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Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı!

Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı!

Adıyaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa otomobil çarptı. Ağır yaralanan vatandaşın durumu ciddiyetini koruyor.

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Abdurrahman Ç. idaresindeki 02 AR 013 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Abdullah A.’ya çarptı.

Kazada yaralanan Abdullah A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı Abdullah A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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