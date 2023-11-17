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Korkuluğun üzerinden atlamaya çalıştı, demir koluna saplandı!

Korkuluğun üzerinden atlamaya çalıştı, demir koluna saplandı!

Şanlıurfa’da üzerinden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan gencin koluna korkulukların demiri saplandı.

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Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, F.A. isimli genç, yolun karşısına geçmek için refüjdeki demir korkuluklara tırmandı. Korkulukların üzerinden atlamaya çalışan şahıs, dengesini kaybedince demirin sivri ucu koluna saplandı.

Gencin durumunu görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, demiri keserek gencin kolunu çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı.

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