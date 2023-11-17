Malatya’da kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan uyarıda Malatya’da saatte 90 kilometreye kadar fırtına beklendiği açıklandı.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Malatya için fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada Malatya’da 18 Kasım saat 23.00 ile 19 Kasım saat 19.00 arasında rüzgarın güneyli yönlerden saatte 70-90 kilometre hızında kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtildi.

Malatya ve çevresi için yapılan uyarı da vatandaşların çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları istenildi.