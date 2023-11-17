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Meteoroloji Aydınlı vatandaşları kuvvetli fırtınaya karşı uyardı

Meteoroloji Aydınlı vatandaşları kuvvetli fırtınaya karşı uyardı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi 18 Kasım Cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren Aydın'ın merkez ve batı ilçelerinde görülmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "18.11.2023 Cumartesi ilk saatlerden itibaren Aydın merkez ve batı ilçelerinde rüzgarın güney-güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), sabah saatlerinden itibaren kuzey-kuzeybatı yönlerden fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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