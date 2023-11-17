BIST 7.838
DOLAR 28,69
EURO 31,18
ALTIN 1.830,50
HABER /  GÜNCEL

Isparta'da 16 yıl hapis cezası almış şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi

Isparta'da 16 yıl hapis cezası almış şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yapma ve hırsızlık suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 16 Kasım tarihinde uyuşturucu madde ticareti yapma ve birden fazla hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.B. isimli şahsın bir ikamette kaldığı tespit edildi. Ekipler tarafından ikamete düzenlenen operasyon esnasında ikametin arka kısmında bulunan çalılık alandan kaçmaya çalışan A.B., yaşanan kovalamaca sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.B., emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Amasya’da etkili olan sis denizi şehri kapladı
Amasya’da etkili olan sis denizi şehri kapladı
İYİ Parti'li 2 vekil istifa edip AK Parti'ye katılacak iddiası! Cemal Enginyurt "O zaten gizli AK Partili' dedi
İYİ Parti'li 2 vekil istifa edip AK Parti'ye katılacak iddiası! Cemal Enginyurt "O zaten gizli AK Partili' dedi
Dilan Polat cezaevi değiştirdi! Silivri'den Çorlu'ya nakledildi, Sıla Doğu ise...
Dilan Polat cezaevi değiştirdi! Silivri'den Çorlu'ya nakledildi, Sıla Doğu ise...
Burdur İtfaiyesi ani yağış ve su baskınlarına karşı teyakkuza geçti
Burdur İtfaiyesi ani yağış ve su baskınlarına karşı teyakkuza geçti
Michelin Rehberinin İstanbul seçkisine giren restoranlar plaketlerini aldı
Michelin Rehberinin İstanbul seçkisine giren restoranlar plaketlerini aldı
Antalya'da nikah memuru olarak çalışıyordu, oturduğu daireden çıkarıldı
Antalya'da nikah memuru olarak çalışıyordu, oturduğu daireden çıkarıldı
4. Uluslararası Piyano Günleri başlıyor
4. Uluslararası Piyano Günleri başlıyor
FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis!
FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis!
Samsun Büyükşehir Beldiyesi’nden TROY Kart’a geçiş kararı
Samsun Büyükşehir Beldiyesi’nden TROY Kart’a geçiş kararı
Kütahya’da organ ve doku bağışı konusu için toplantı düzenlendi
Kütahya’da organ ve doku bağışı konusu için toplantı düzenlendi
Osmaniye'de havaya rastgele ateş eden 2 maganda yakalandı
Osmaniye'de havaya rastgele ateş eden 2 maganda yakalandı
Tacikistan uyruklu sürücü, tırın içinde ölü bulundu
Tacikistan uyruklu sürücü, tırın içinde ölü bulundu