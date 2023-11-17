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Dilan Polat cezaevi değiştirdi! Silivri'den Çorlu'ya nakledildi, Sıla Doğu ise...

Dilan Polat cezaevi değiştirdi! Silivri'den Çorlu'ya nakledildi, Sıla Doğu ise...

Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat ve Engin Polat tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Engin Polat'ın ardından Dilan Polat da Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

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Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "vergi usul kanununa muhalefet", "mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek", "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme" suçlarından tutuklanmış ve Silivri Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

Tutuklandıktan 11 gün sonra Engin Polat ile babası Sezgin Polat asayiş ve güvenlik gerekçesi ile Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na, Engin Polat'ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Zekayi Tepe, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz kurumuna nakledildi.

Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat, amcası Halit Polat, dayısı Metin Yılmaz, Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ise Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Dilan Polat ve Sıla Doğu ise Silivri'de kalmıştı.

Dilan Polat Çorlu'ya nakledildi, kardeşi ise...

Adalet Bakanlığından gelen bir yazı sebebiyle Dilan Polat, yüksek güvenlikle Çorlu Cezaevi'ne nakledildi.

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise bir süre Nihal Candan ve Bahar Candan ile aynı yerde kalacak.

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