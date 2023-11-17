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Diyarbakırlı şair ve yazar Sezai Karakoç 2. yıldönümünde anıldı

Diyarbakırlı şair ve yazar Sezai Karakoç 2. yıldönümünde anıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vefatının 2. yıldönümünde Sezai Karakoç’u andı.

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Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Diyarbakırlı şair ve yazar Sezai Karakoç’u anma programı düzenledi. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda, Yüksel Kanar ve Temel Hazıroğlu merhum yazarın eserlerini anlattı, Nur Haktan Aydoğdu ise şiir dinletisi gerçekleştirdi.

Karakoç anısına şiirsel mirasını dijital sanatın sınırları içinde yeniden yorumlayan İbrahim Yılmazer’in "Hızır'la Kırk Saat Görsel Sanat Sergisi"nin açılışı yapıldı. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezindeki sergi, Kasım ayı boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, kaymakamlar, daire başkanları ve sanatseverler katıldı.

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