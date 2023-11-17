BIST 7.806
DOLAR 28,71
EURO 31,24
ALTIN 1.839,24
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko Belgrad'daki son 3 maçını da kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Beko Belgrad'daki son 3 maçını da kaybetti

THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya Sırbistan'da 78-73 mağlup olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'da oynadığı son 3 maçı kaybetti.

Abone ol

Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda Maccabi Playtika karşısında ilk yarıyı 8 sayı farkla (46-38) önde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda etkisiz kaldı ve sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla ligde dördüncü kez mağlup oldu.

Belgrad'daki 3 maçı da kaybetti

THY Avrupa Ligi'nin ilk 6 haftalık periyodunda yalnızca Valencia deplasmanında mağlup olup 5 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, son 3 karşılaşmasını ise Belgrad'da oynadı. Partizan, Kızılyıldız ve Maccabi Playtika'yla Sırbistan'da karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, bu 3 maçta da rakiplerine yenildi.

Eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in yönettiği Partizan karşısında 3 periyodu önde tamamlayan başantrenör Dimitris Itoudis'in öğrencileri, son periyotta etkisiz kaldı ve müsabakayı 85-84 kaybetti.

Partizan'ın ardından Sırbistan'ın bir diğer temsilcisi Kızılyıldız ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, bu sezon hem lig hem de Avrupa'da en az sayı ürettiği mücadeleyi oynadı ve karşılaşmadan 31 sayı farkla 87-56 mağlup ayrıldı.


İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Maccabi Playtika maçını da Belgrad'da oynayan Fenerbahçe Beko, aynı şehirde çıktığı üst üste üçüncü maçta da taraftarlarını üzdü.


Sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'ndeki 4 yenilginin son üçüne Belgrad'daki maçlarda engel olamadı.

Evinde bileği bükülmedi
​​​

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 9 maçta 4 yenilgi alırken, bu mağlubiyetlerin tamamını deplasmanda yaşadı.

Valencia, Bayern Münih, Partizan, Kızılyıldız ve Maccabi Playtika'yla dış sahada oynadığı maçlarda yalnızca Almanya temsilcisi Bayern Münih'i yenen sarı-lacivertliler, evinde oynadığı 4 maçta ise rakiplerine şans tanımadı.

Sezona iç sahadaki EA7 Emporio Armani galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe Beko, evinde oynadığı diğer maçlarda Panathinaikos, ASVEL ve Olympiakos'u yenmeyi başardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'ye temiz su girişini engelleyen İsrail'e BM Raportörü Agudo'dan tepki
Gazze'ye temiz su girişini engelleyen İsrail'e BM Raportörü Agudo'dan tepki
Samsun’da uyuşturucu operasyonu, 19 kişi yakalandı
Samsun’da uyuşturucu operasyonu, 19 kişi yakalandı
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve cari açığı düşürmede kararlılık mesajı
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve cari açığı düşürmede kararlılık mesajı
Sakarya Taraklı ilçesinde eşinin boğazına makas sapladı
Sakarya Taraklı ilçesinde eşinin boğazına makas sapladı
Sonbahar'da Trabzon'a dev gemiyle Rus turist akını oldu
Sonbahar'da Trabzon'a dev gemiyle Rus turist akını oldu
Kırıkkale'de tır şarampole devrildi, 2 büyükbaş hayvan telef oldu
Kırıkkale'de tır şarampole devrildi, 2 büyükbaş hayvan telef oldu
Bursa'da yangın faciası! 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Bursa'da yangın faciası! 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elazığ’da havalandırma boşluğuna düşen kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Elazığ’da havalandırma boşluğuna düşen kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan sanıklar beraat ettiler
Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan sanıklar beraat ettiler
Nevşehir'de Damsa Baraj Gölü'nde temizleme ve ıslah çalışmaları başladı
Nevşehir'de Damsa Baraj Gölü'nde temizleme ve ıslah çalışmaları başladı
Samsun'da 3 sanığa uyuşturucu ticaretinden 6 yıl 3'er yıl hapis cezası verildi
Samsun'da 3 sanığa uyuşturucu ticaretinden 6 yıl 3'er yıl hapis cezası verildi
Bitlis’te yüksek kesimlerde kar yağışı başladı
Bitlis’te yüksek kesimlerde kar yağışı başladı