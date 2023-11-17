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Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve cari açığı düşürmede kararlılık mesajı

Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve cari açığı düşürmede kararlılık mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, bu yıl proje finansmanı için 7,5 milyar dolar dış kaynak sağlanmasını değerlendirdi.

Uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkileri daha da güçlendirdiklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Makro finansal istikrarı sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza güçlü bir destek var. Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

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