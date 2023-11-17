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Bursa'da yangın faciası! 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da yangın faciası! 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa’da Uludağ'ın eteklerindeki müstakil bir evde çıkan yangında 1,5 yaşındaki erkek çocuğu hayatını kaybetti. Alevleri söndürmek isteyen anne de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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İddiaya göre, 5 ay önce evi kiralayan Yasemin E., ısıtıcıyı açık bıraktı. Isıtıcıdan çıkan yangın kısa sürede büyüyünce 2 katlı binayı sardı.
Alevlerin teslim aldığı ev çökerken, 1,5 yaşındaki oğlu Egemen E.'yi kurtarmak isteyen anne, itfaiye ekiplerince evden çıkarıldı.

Anne Yasemin E.’nin vücudunda yanıklar oluşurken, 1.5 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, polis yangının çıkış nedenini öğrenmek için çalışmalarına devam ediyor.

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