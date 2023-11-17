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Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu ilk sıradaki il TÜİK duyurdu

Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu ilk sıradaki il TÜİK duyurdu

TÜİK tarafından açıklanan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda Türkiye'nin en mutlu ili Sinop oldu.

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'Yaşam Memnuniyet Araştırması', her yıl olduğu gibi bu sene de TÜİK tarafından araştırıldı.

TÜİK tarafından açıklanan 'Yaşam Memnuniyet Araştırması' sonucunda Türkiye'nin en mutlu şehirleri belli oldu.

İlk sırayı 3 tarafı denizle çevrili olan denizi ve ağaçlarıyla dikkat çeken Sinop aldı.

Mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye'nin en mutlu şehirleri şu şekilde:

Sinop, Afyonkarahisar, Bayburt, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Düzce, Uşak, Siirt, Şırnak.

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