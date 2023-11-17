Uzman diyetisyenden diyabeti önlemek için altın değerinde öneriler geldi

Liv Hospital Gaziantep Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Diyetisyen Sena Çelebi, diyabet hastalığında beslenme konusunda açıklamalarda bulundu.

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Diyabette sağlıklı beslenme alışkanlığının öneminden bahseden Diyetisyen Sena Çelebi, “Her kişi birbirinden farklı olduğu için diyabetli bireylerin diyetleri de yaşam şekillerine göre farklılık gerektirir. Her hastalık grubunda olduğu gibi diyabet hastalığında tedavi için bir tek diyet örneği yoktur, fakat beslenme planlaması yapılırken en önemli nokta aksi bir durum yoksa diyabetli kişinin vücut ağırlığını korumaya yönelik olmalıdır’’ dedi.

"Vücut ağırlığı korunmalı"



Diyabet tedavisinde kan şekeri kontrolünü sağlamak ve diyabetten dolayı görülebilecek ek hastalıkları önlemek için sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmanın önemine dikkat çeken Dyt. Çelebi, “Her kişi birbirinden farklı olduğu için diyabetli bireylerin diyetleri de yaşam şekillerine göre farklılık gerektirir. Her hastalık grubunda olduğu gibi diyabet hastalığında tedavi için bir tek diyet örneği yoktur, fakat beslenme planlaması yapılırken en önemli nokta aksi bir durum yoksa diyabetli kişinin vücut ağırlığını korumaya yönelik olmalıdır’’ diye konuştu.

"Ara öğün ihmal edilememeli"



Dyt. Çelebi, diyabet tedavisinde beslenmenin önemine değinerek dikkat edilmesi gereken unsurları şöyle sıraladı, “Az az ve sık sık beslenerek gün içerisinde öğün öncesi ve öğün sonrası açlık ve tokluk kan şeker ölçümlerinizi yaparak şekerinizin ani yükselmesini ve düşmesini engellemiş olursunuz. Vücudunuz için gerekli olan yiyeceklerin zaman ve miktar olarak belirli bir denge içinde alınması hiperglisemi ve hipoglisemiyi önleyerek, kan şekeri kontrolünü sağlayacak kan şekerinin kontrol altına alınması da kısa ve uzun dönemde gelişebilecek komplikasyonları önleyecek veya geciktirecektir. Uyandıktan kısa bir süre sonra mutlaka güne kahvaltı ile başlamaya çalışınız. Kahvaltıda yumurta, peynir, sebze-yeşillikler, tam tahıllı/buğdaylı ekmek grubundan seçim yapabilirsiniz. Bal, reçel, pekmez ve marmelat grubu yiyeceklerden kaçınınız. Ana öğünler arasında mutlaka ara öğün yapmaya özen gösteriniz. Bu ara öğünleri 2-3 saatte bir gerçekleştirecek şekilde planlayabilirsiniz. Her türlü ortamda rahatlıkla tüketebileceğiniz pratik, taşınabilir ara öğünler size yardımcı olacaktır. Meyve tüketirken dikkatli olmakta fayda var.