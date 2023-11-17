BIST 7.809
DOLAR 28,72
EURO 31,26
ALTIN 1.839,04
HABER /  SAĞLIK

Uzman diyetisyenden diyabeti önlemek için altın değerinde öneriler geldi

Uzman diyetisyenden diyabeti önlemek için altın değerinde öneriler geldi

Liv Hospital Gaziantep Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Diyetisyen Sena Çelebi, diyabet hastalığında beslenme konusunda açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Diyabette sağlıklı beslenme alışkanlığının öneminden bahseden Diyetisyen Sena Çelebi, “Her kişi birbirinden farklı olduğu için diyabetli bireylerin diyetleri de yaşam şekillerine göre farklılık gerektirir. Her hastalık grubunda olduğu gibi diyabet hastalığında tedavi için bir tek diyet örneği yoktur, fakat beslenme planlaması yapılırken en önemli nokta aksi bir durum yoksa diyabetli kişinin vücut ağırlığını korumaya yönelik olmalıdır’’ dedi.

"Vücut ağırlığı korunmalı"

Diyabet tedavisinde kan şekeri kontrolünü sağlamak ve diyabetten dolayı görülebilecek ek hastalıkları önlemek için sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmanın önemine dikkat çeken Dyt. Çelebi, “Her kişi birbirinden farklı olduğu için diyabetli bireylerin diyetleri de yaşam şekillerine göre farklılık gerektirir. Her hastalık grubunda olduğu gibi diyabet hastalığında tedavi için bir tek diyet örneği yoktur, fakat beslenme planlaması yapılırken en önemli nokta aksi bir durum yoksa diyabetli kişinin vücut ağırlığını korumaya yönelik olmalıdır’’ diye konuştu.

"Ara öğün ihmal edilememeli"

Dyt. Çelebi, diyabet tedavisinde beslenmenin önemine değinerek dikkat edilmesi gereken unsurları şöyle sıraladı, “Az az ve sık sık beslenerek gün içerisinde öğün öncesi ve öğün sonrası açlık ve tokluk kan şeker ölçümlerinizi yaparak şekerinizin ani yükselmesini ve düşmesini engellemiş olursunuz. Vücudunuz için gerekli olan yiyeceklerin zaman ve miktar olarak belirli bir denge içinde alınması hiperglisemi ve hipoglisemiyi önleyerek, kan şekeri kontrolünü sağlayacak kan şekerinin kontrol altına alınması da kısa ve uzun dönemde gelişebilecek komplikasyonları önleyecek veya geciktirecektir. Uyandıktan kısa bir süre sonra mutlaka güne kahvaltı ile başlamaya çalışınız. Kahvaltıda yumurta, peynir, sebze-yeşillikler, tam tahıllı/buğdaylı ekmek grubundan seçim yapabilirsiniz. Bal, reçel, pekmez ve marmelat grubu yiyeceklerden kaçınınız. Ana öğünler arasında mutlaka ara öğün yapmaya özen gösteriniz. Bu ara öğünleri 2-3 saatte bir gerçekleştirecek şekilde planlayabilirsiniz. Her türlü ortamda rahatlıkla tüketebileceğiniz pratik, taşınabilir ara öğünler size yardımcı olacaktır. Meyve tüketirken dikkatli olmakta fayda var.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor’da Trabzon mesaisi devam ediyor
Sivasspor’da Trabzon mesaisi devam ediyor
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan ekim ayında 30 bin 800 yolcu faydalandı
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan ekim ayında 30 bin 800 yolcu faydalandı
İzmir Metrosu'nda seferler yeniden normale döndü
İzmir Metrosu'nda seferler yeniden normale döndü
Netanyahu, sivilleri hedef aldığını kabul etti: "Bu işi en az sivil kayıpla bitirmeye çalışıyoruz ama..."
Netanyahu, sivilleri hedef aldığını kabul etti: "Bu işi en az sivil kayıpla bitirmeye çalışıyoruz ama..."
Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem
Kartal Belediyesi’nden çocuklar için ara tatil şenliği başladı
Kartal Belediyesi’nden çocuklar için ara tatil şenliği başladı
AR-GE harcamaları 5 yılda 5 kattan fazla arttı!
AR-GE harcamaları 5 yılda 5 kattan fazla arttı!
Bolu'da otomobilin çarptığı bozayı telef oldu, sürücü yaralandı
Bolu'da otomobilin çarptığı bozayı telef oldu, sürücü yaralandı
Basketbol liglerinde haftanın programı
Basketbol liglerinde haftanın programı
Kayak federasyonu "Kayak Akademisi"nde sporcu yetiştiriyor
Kayak federasyonu "Kayak Akademisi"nde sporcu yetiştiriyor
Afyonkarahisar’da trafik kazası, biri hamile kadın 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar’da trafik kazası, biri hamile kadın 2 kişi yaralandı
Elektrikli Peugeot 303 Türkiye'de satışa sunuldu fiyatı belli oldu
Elektrikli Peugeot 303 Türkiye'de satışa sunuldu fiyatı belli oldu