BIST 7.806
DOLAR 28,71
EURO 31,24
ALTIN 1.839,24
HABER /  GÜNCEL

Afyonkarahisar’da trafik kazası, biri hamile kadın 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da trafik kazası, biri hamile kadın 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen araca arkadan gelen bir başka aracın çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında biri hamile kadın 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Dazkırı ilçesi Kızılören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.E., idaresindeki 03 NF 270 plakalı otomobil sürücüsü arızalanan aracı yol kenarına park ederek beklemeye başladı. Bu sırada arkadan gelen R.Ö., yönetimindeki 15 RA 166 plakalı araç sürücüsü otomobili geç fark edince araca çarptı. Kazada A.Ö. ile D.Ö., isimli kadın yaralandı. Yaralılar ardından ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan D.Ö., isimli hamile kadının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Elektrikli Peugeot 303 Türkiye'de satışa sunuldu fiyatı belli oldu
Elektrikli Peugeot 303 Türkiye'de satışa sunuldu fiyatı belli oldu
Güneş Müftüoğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
Güneş Müftüoğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
İsrail, Batı Şeria'daki mülteci kampını bastı! Hastane kuşatıldı, 4 mahalleye buradan gidin' bildirisi atıldı
İsrail, Batı Şeria'daki mülteci kampını bastı! Hastane kuşatıldı, 4 mahalleye buradan gidin' bildirisi atıldı
Sahara Geçidi'nde kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu
Sahara Geçidi'nde kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu
Malatya'daki uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı tutuklandı!
Malatya'daki uyuşturucu operasyonlarında 21 zanlı tutuklandı!
Ankara'da patlama! Bir kişi hastanelik oldu
Ankara'da patlama! Bir kişi hastanelik oldu
Basketbol Süper Ligi’n 8. haftasında Aliağa Petkimspor, Beşiktaş deplasmanında
Basketbol Süper Ligi’n 8. haftasında Aliağa Petkimspor, Beşiktaş deplasmanında
Hollanda ve Kanada'nın Suriye aleyhine açtığı "işkence" davasında karar çıktı!
Hollanda ve Kanada'nın Suriye aleyhine açtığı "işkence" davasında karar çıktı!
Tek yumurta ikizi doktorlar aynı hastanede mesai yapıyor
Tek yumurta ikizi doktorlar aynı hastanede mesai yapıyor
Fatih’te yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı
Fatih’te yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı
Irak'ta Şii milisler, Erbil'deki ABD üssüne saldırı düzenledi!
Irak'ta Şii milisler, Erbil'deki ABD üssüne saldırı düzenledi!
Mersin Silifke’de şiddetli rüzgar fabrika inşaatı çatısını uçurdu
Mersin Silifke’de şiddetli rüzgar fabrika inşaatı çatısını uçurdu