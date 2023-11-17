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Çinli otomobil şirketi DFSK'den kasım ayı kampanyası!

Çinli otomobil şirketi DFSK'den kasım ayı kampanyası!

DFSK, geçen ay toplam 6 modelle girdiği Türkiye pazarında kasım ayına özel kampanya başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Coupe SUV Fengon 5 için 300 bin TL'ye kadar yüzde sıfırdan başlayan faiz oranları uygulanırken, peşin alımlarda ise 70 bin TL nakit alım desteği sağlanıyor.

DFSK'nin ticari ürün gamında bulunan C31 pick-up için de faizsiz kredi imkanı ve 48 aya varan vade seçenekleri ya da 40 bin TL'lik takas desteği bulunuyor.

Şirketin elektrikli kamyoneti EC31 ile elektrikli van modeli EC35 de yüzde sıfırdan başlayan faiz oranı ve 48 aya varan vade veya 40 bin TL'lik takas desteğiyle kasım ayı kampanyasına dahil oldu. DFSK'nin EC31 ve EC35 modellerini kampanya ile satın almak isteyenlere "DFSK Duvar Tipi Şarj Ünitesi" de hediye ediliyor. ​​​​​​​

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