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Ersan Şen Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partiye katılıyor

Ersan Şen Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partiye katılıyor

Ünlü hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, canlı yayında Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partiye katılacağını açıkladı.

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Bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioglu, 2024 yerl seçimlerinden sonra yeni parti kuracağı konuşuluyor.

Siyasetteki bu yeni oluşuma katılacak isimlerden biri netleşti. Tartışma programları ve polemikleriyle sık sık gündeme gelen hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, Sözcü TV'de canlı yayında Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı partiye katılacağını açıkladı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın kendisine yönelik "Benim duyduğum kadarıyla yerel seçimden sonra kurulacak bir parti Ersan Şen ile görüşme yapmış. Doğru mu diye kendisine soruyorum?" ifadelerini söylemesi üzerine Şen, şöyle konuyla alakalı açıklamalar yaptı:

"Yavuz Ağıralioğlu ile görüştüğümüz doğru"

"Sayın Yavuz Ağıralioğlu sevdiğim bir insandır. İyi bir Türk milliyetçisidir. Görüştüğümüz doğrudur. Kendisi şu anda eğilim yoklaması yapmakta henüz kurduğu bir partiyi ya da onun adımlarını attığını duymadım. Eğer bir çalışma ortamı, birlikte hareket etme şansı olursa bunu değerlendireceğiz. Ben Türk milliyetçilerinin, Atatürk milliyetçilerinin mümkün olduğunda bir cephe altında toplanmasını dileyenlerdenim. Bunun bu ülkede olabileceğini düşünüyorum. Mümkündür, bu ülkeyi seven insanlardır. Yavuz Bey ile de görüşmemiz olmuştur. Konuştuk ve bazı hususları değerlendirdik."

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