Erzincan’da göçmen kaçakçısı Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı, 1 kişi tutuklandı

Erzincan’da Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalanırken bu göçmenlerin kaçak yollarla taşınmasına organizatörlük yaptığı öne sürülen araç sürücüsü tutuklandı.

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan kontrollerde, yurda kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen olduğu görüldü.

Araç sürücüsü M.Y. ekipler tarafından göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan gözaltına alındı. Daha sonra mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.