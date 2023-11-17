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İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı!

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı!

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 9 ilçede 15 adrese yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Haklarında sınır dışı kararı bulunan 7 kişinin de aynı operasyonda yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak İstanbul’da faaliyet yürüten yabancı uyruklu şahıslara ve örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdiği tespit edilen yapılanmaya yönelik operasyon düzenlendi.

Bu çerçevede İstanbul'da 9 ilçede 15 adrese yapılan eş zamanlı baskında 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalar ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konulurken, haklarında sınır dışı kararı bulunan 7 kişi de yakalandı.

Gözaltına alınan 7 kişi İl Göç İdaresine teslim edilirken, örgüt bağlantılı 10 şüpheli ise sorgulanmak üzere TEM Şubeye getirildi.

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