Gram altında yeni rekor! 17 Kasım 2023 altın fiyatlarına bakın elindekini satan pişman olur!

Altın fiyatlarındaki dikkat çeken yükseliş devam ediyor. Ons altın fiyatı 1987 dolara kadar çıkarken, gram altın fiyatı ise 1860 liraya yükselerek tarihi rekorunu kırdı.

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Altının ons fiyatı, son bir haftanın en yüksek seviyesinde hareket etmeye devam ediyor. Ons altın en yüksek 1987 doları görürken içinde bulunduğumuz haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.

Gram altında yeni zirve

Altının gram fiyatı, ons altından aldığı destekle yükselmeye devam ediyor. Foreks piyasalarda gram altın, bugünkü işlemlerde 1860 liraya kadar çıkarak yeni rekorunu kırmış oldu.

An itibari ile altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın:1.831

Çeyrek Altın:3.016

Yarım Altın:6.050

Cumhuriyet Altını:12.106

Yatırımcıya kritik mesaj

Piyasa Uzmanı İslam Memiş, tv100'deki yazısında şunları kaydetti:

Altın yatırımcısına soru şu: Merkez bankaları fiziki altın stoklarken siz ne yaptınız? Sattınız mı?

2024 için benim öngörüm aynı, değişmedi. Ons tarafında önce 2.350 dolar, gram tarafında 2.500 lira. Daha üst seviyeler olabilir mi?

Evet bekliyorum, önce o beklediğimizi görelim.