Merkez Bankası dolar, faiz ve enflasyon beklentilerini açıkladı! Hangisi düşecek hangisi yükselecek?

Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren kasım ayı anket sonuçlarını açıkladı. Enflasyon beklentisi geçen aya göre azaldı...

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Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 30,05 TL iken, bu anket döneminde 30,00 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 38,64 TL iken bu anket döneminde 39,62 TL olarak gerçekleşti.

Faiz beklentisi yüzde 33'ten 37'ye çıktı

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,22 iken, bu anket döneminde yüzde 37,71 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,68 iken bu anket döneminde yüzde 37,80 oldu.

Enflasyon beklentisi azaldı

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken, bu anket döneminde yüzde 43,94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşti.

Büyüme beklentisi yükseldi

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,10 iken kasım anketinde yüzde 4,12 oldu. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,42 iken, bu anket döneminde yüzde 3,33’e geriledi.