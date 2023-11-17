Euro 2024'ü iki ülke daha garantiledi gecenin toplu sonuçları

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 9. haftası 9 maçla başladı. EURO 2024 elemeleri devam ederken son olarak Macaristan ve Slovakya turnuva biletini aldı.Abone ol
EURO 2024 Elemeleri'nin 9. haftasının ilk gününde A, F, G ve J gruplarında karşılaşmalar oynandı.
G Grubu'nda Bulgaristan deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Macaristan, J Grubu'nda ise ağırladığı İzlanda'yı 4-2 yenen Slovakya, son maçlar öncesi finallere katılmayı garantiledi.
Elemelerin 9. haftası C, E ve H gruplarında oynanacak 7 maçla devam edecek.
Sonuçlar şöyle:
A Grubu
Gürcistan-İskoçya: 2-2
Kıbrıs Rum Kesimi-İspanya: 1-3
F Grubu
Estonya-Avusturya: 0-2
Azerbaycan-İsveç: 3-0
G Grubu
Bulgaristan-Macaristan: 2-2
Karadağ-Litvanya: 2-0
- J Grubu
Slovakya-İzlanda: 4-2
Lüksemburg-Bosna Hersek: 4-1
Lihtenştayn-Portekiz: 0-2