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Euro 2024'ü iki ülke daha garantiledi gecenin toplu sonuçları

Euro 2024'ü iki ülke daha garantiledi gecenin toplu sonuçları

 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 9. haftası 9 maçla başladı. EURO 2024 elemeleri devam ederken son olarak Macaristan ve Slovakya turnuva biletini aldı.

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EURO 2024 Elemeleri'nin 9. haftasının ilk gününde A, F, G ve J gruplarında karşılaşmalar oynandı.

G Grubu'nda Bulgaristan deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Macaristan, J Grubu'nda ise ağırladığı İzlanda'yı 4-2 yenen Slovakya, son maçlar öncesi finallere katılmayı garantiledi.

Elemelerin 9. haftası C, E ve H gruplarında oynanacak 7 maçla devam edecek.

Sonuçlar şöyle:

A Grubu

Gürcistan-İskoçya: 2-2

Kıbrıs Rum Kesimi-İspanya: 1-3

F Grubu

Estonya-Avusturya: 0-2

Azerbaycan-İsveç: 3-0

G Grubu

Bulgaristan-Macaristan: 2-2

Karadağ-Litvanya: 2-0


- J Grubu

Slovakya-İzlanda: 4-2

Lüksemburg-Bosna Hersek: 4-1

Lihtenştayn-Portekiz: 0-2

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