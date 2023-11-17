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HABER /  POLİTİKA

AK Parti'den yerel seçim atağı! 81 ile özel belirlenecek

AK Parti'den yerel seçim atağı! 81 ile özel belirlenecek

AK Parti, muhalefetin elinde olan büyükşehir belediyelerini tekrar kazanmak için detaylı çalışma başlattı. 81 ile özel sloganlar hazırlanacak. En önemli hedef İstanbul için ise "Yeniden İstanbul" sloganı ön plana çıktı.

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AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda Teşkilat Başkanlığı tarafından Kızılcahamam'da gerçekleştirilen il başkanları kampı değerlendirildi. Kamp çerçevesinde teşkilatın talep ve önerileri rapor halinde Erdoğan'a sunuldu. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından hazırlanan kampanya sunumu Erdoğan'a teslim edildi. Hazırlanan sunumda, mevcut belediyelerin eksiklikleri, belediye başkanlarının artıları ve eksileri, illerdeki sorunlar ve mevcut başkanların anket çalışmaları yer aldı.

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere...

Sabah'ta yer alan habere göre AK Parti, yerel seçimler için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere muhalefet partilerinde bulunan büyükşehirleri tekrardan kazanmanın yollarına ilişkin detay çalışmalarına başladı.

Büyükşehirlerde bulunan ilçelerdeki toplumsal sorunlarda sürekli gözden geçiriliyor. Bu sorunlar arasında başıboş köpekler, çöp, altyapı ve ulaşım gibi başlıklarda öne çıkıyor AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın öncelikli hedefi 31 Büyükşehir Belediyesini kazanmak oldu.

AK Parti ve MHP heyetleri ekiplerini oluşturmaya başladı

İttifak çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AK Parti ve MHP heyetleri başta Ankara İstanbul olmak üzere büyükşehirleri kazanmak için strateji ekiplerini oluşturmaya başladı.

Parti genel merkezindeki toplantıda AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.

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