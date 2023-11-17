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Şiddetli yağış Adıyaman’da etkili oldu, cadde ve sokaklar göle döndü

Şiddetli yağış Adıyaman’da etkili oldu, cadde ve sokaklar göle döndü

Adıyaman’da, etkili olan şiddetli yağışla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü.

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Adıyaman’da, akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışla birlikte cadde ve sokakları sular bastı. Göle dönen cadde ve sokaklardan dolayı birçok araç sürücüsü zor anlar yaşadı. Araçların güçlükle geçtiği göle dönen yollarda trafik polisleri önlemler aldı. Güvenlik tedbirlerinin alındığı yollarda sürücülerin yavaş ilerlemeleri ve dikkatli olmaları konusunda trafik polisleri uyarılarda bulundu. Yağışlarla birlikte oldukça gürültülü olan şimşeklerin çakma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Yağışlardan dolayı kent merkezinde bulunan geçici konteyner kentlerde de su birikintileri oluşurken birçok konteyneri de su bastı.

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