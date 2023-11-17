Halil konakçı hakkında karar verildi! 'Hatay işgalini övdü' suçlaması..

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Pendik Uluçınar Camisi imamı Halil Konakcı hakkında, “Hatay’daki Fransız işgalini övdüğü” sözleri üzerine yapılan suç duyurusunda “soruşturma yapılmasına yer olmadığı” kararı verildi.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hilafet çağrıları, laikliği, kadınları ve sanatçıları hedef alan açıklamalarıyla tepki çeken İstanbul Pendik Uluçınar Camisi imamı Halil Konakcı hakkında, “Hatay’daki Fransız işgalini övdüğü” sözleri üzerine yapılan suç duyurusunda “soruşturma yapılmasına yer olmadığı” kararı verildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, kararda, “iddiaların soyut ve genel nitelik arz ettiği, somut bir bilgi, belge ve delile dayanmadığı” savunuldu. Kararda, “dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre söz konusu iddiaların soruşturma açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı” iddia edildi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, savcılığın kararına tepki gösterdi. Zorlu, “Bu kararı kesinlikle doğru bulmuyoruz” derken; Özdağ da, “Daha nasıl somut bir isnat ve şikâyet olmalı?” diyerek tepki gösterdi.