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Düğünde istediği şarkı çalınmayınca pompalı tüfekle dehşet saçtı! 1 çocuk öldü 7 kişi yaralandı

Düğünde istediği şarkı çalınmayınca pompalı tüfekle dehşet saçtı! 1 çocuk öldü 7 kişi yaralandı

İZMİR'in Menemen ilçesinde düğünde istediği parça çalmadığı için bir süre sonra düğünü pompalı tüfekle basan kişi dehşet saçtı. Meydana gelen olayda 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

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İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin düğüne pompalı tüfekle ateş açması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kazımpaşa Mahallesi'nde sokakta düzenlenen düğüne giden Metin S. (18) şarkı isteğinde bulundu. 

İstek parçası çalınmayan ve düğün sahipleriyle tartışan Metin S. evine giderek aldığı pompalı tüfekle düğün yerine geri geldi. Bu kez de müziğin kapatılmasını istedi. Ardından da pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açıp olay yerinden kaçtı. 

16 yaşındaki çocuk öldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralanan 8 kişi ilk müdahalenin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Aytekin Elkalkmış (16) müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri kaçan Metin S'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerce hastane ve düğünün yapıldığı yerde güvenlik önlemi alındı.

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