BIST 7.781
DOLAR 28,66
EURO 31,19
ALTIN 1.827,74
HABER /  GÜNCEL

Bebeğini çöp konteynerine atan kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi

Bebeğini çöp konteynerine atan kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi

Kayseri'de yeni doğan bebeğini havluya sarıp çöp konteynerine attığı iddia edilen kadının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Abone ol

Sanık F.T. hakkında hazırlanan ve "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

F.T, iddianamede yer alan ifadesinde, suçlamayı reddetti.

Bebeğinin sağ doğmadığını öne süren F.T, "Sabahtan akşama kadar bir umut, bebeğimin nefes almasını bekledim. Hatta emzirebilmek için sütümün gelmesi amacıyla duş aldım. Bebeğime zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Bebeği istemeseydim, hamilelik süreci başında aldırabilirdim. Aklımdan dahi geçmedi." ifadelerini kullandı.

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde 4 Temmuz'da çöp konteynerinde havluya sarılı bebek bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirlemiş, gözaltına alınan anne F.T. tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İslam'a ve Filistinlilere küfreden zanlı tutuklandı!
İslam'a ve Filistinlilere küfreden zanlı tutuklandı!
İYİ Parti'de Aylin Anıl Arslan istifa etti
İYİ Parti'de Aylin Anıl Arslan istifa etti
ABD’de yüzlerce Starbucks çalışanı greve gitti
ABD’de yüzlerce Starbucks çalışanı greve gitti
Bakan Güler 'KAAN' için tarih verdi! 'İhtiyaç duyduğumuz an düğmeye basarız'
Bakan Güler 'KAAN' için tarih verdi! 'İhtiyaç duyduğumuz an düğmeye basarız'
Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45'er gün hak mahrumiyeti
Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45'er gün hak mahrumiyeti
Beşar Esad, Suriye'de genel af ilan etti
Beşar Esad, Suriye'de genel af ilan etti
Çanakkale açıklarında 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Çanakkale açıklarında 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
Kayıp yaşlı kadın mezrada bulundu
Kayıp yaşlı kadın mezrada bulundu
Fırtınada dengesini kaybedip inşaatın çatısından düşen işçi öldü
Fırtınada dengesini kaybedip inşaatın çatısından düşen işçi öldü
Dört büyüklerden ortak Filistin kararı!
Dört büyüklerden ortak Filistin kararı!
Polatlar davasının kilit ismi Ahmet Gün itirafçı olacak!
Polatlar davasının kilit ismi Ahmet Gün itirafçı olacak!
Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı