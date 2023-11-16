Dört büyüklerden ortak Filistin kararı!

Süper Lig'de mücadele eden 4 büyük kulübünün taraftar grupları İsrail'e tepki için dev bir protestoya hazırlanıyor.

Abone ol

İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürüyor.

İsrail'in saldırılarına dünyanın dört bir yanından tepkiler gelirken spor camiası da yaşananlara sessiz kalmadı.

Ülkemizde ve dünyada birçok spor organizasyonunda İsrail'e tepki gösterilirken Filistin için ise destekte bulunuldu. Sayısız taraftar grubu da anlamlı protestolarla İsrail saldırılarını sert bir şekilde kınıyor.

Dört Büyüklerin taraftarları harekete geçti

Bu doğrultuda protestoların en büyüğünden biri de Dört Büyüklerin taraftarlarından geldi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un taraftar grupları yaptığı ortak açıklamayla İsrail'e karşı tepkilerini göstermek ve Filistin'e destek vermek için bir gösteri düzenleyecek.

Yapılan ortak açıklamada dünyanın İsrail'in zulmüne sessiz kaldığının altı çizilirken, savaş suçu işlediği defalarca ispatlanan İsrail'e karşı sessiz kalınamayacağının mümkün olmadığı kaydedildi.

Tüm taraftarlara çağrıda bulundular

Açıklamada tüm taraftar grupları ve temsilcilerinin 18 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'da İstanbul Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde toplanacağı ve İsrail zulmüne vicdani tepki göstermek isteyen herkesi burada bekledikleri ifade edildi.

İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftar gruplarının ortak açıklaması:

"İşgalci, soykırımcı İsrail, yıllardır abluka altına aldığı bir halkı yok etmek için haftalardır Gazze'ye saldırıyor ve dünya bu soykırıma sessiz kalıyor!

Savaş suçu işlediği defalarca ispatlanan zalim soykırımcıların, mazlumlara yaptığı zulme sessiz kalmak mümkün değildir.

Yaklaşık bir aydır da kadın, çocuk, yaşlı genç demeden orantsız saldırılarla giriştiği soykırıma karşı tepkimizi göstermek için;

TÜM TARAFTAR GRUPLARI VE TEMSİLCİLERİ OLARAK 18 KASIM CUMARTESİ SAAT 20:00'DE LEVENT'TE BULUNAN İSRAİL KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE BULUŞUYORUZ!

İSRAİL ZULMÜNE VİCDANİ TEPKİSİNİ GÖSTERMEK İSTEYEN HERKESİ BEKLİYORUZ!"