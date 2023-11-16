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Cengiz Ünder, milli aradan sonra hazır olacak

Cengiz Ünder, milli aradan sonra hazır olacak

A Milli Futbol Takımı'nın kadrosundan çıkarılan Cengiz Ünder'in milli arada tam olarak hazır hale gelmesi için bu kararın alındığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder, A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarıldı.

Sakatlıktan yeni çıkan tecrübeli kanat oyuncusunun milli arada tam olarak hazır hale gelmesi için bu kararın alındığı öğrenildi.

Bugün milli takım kafilesiyle Berlin'e götürülmeyen Cengiz Ünder, Samandıra'ya dönerek hazırlıklarına takımıyla birlikte devam edecek.

Ünder, son maçlar öncesinde de A Milli Takım'ın EURO 2024'e katılmayı garantilemesi nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Çalışmalarını sarı-lacivertli kulüpte sürdürecek olan deneyimli futbolcunun, milli aranın ardından yüzde yüz hazır olması bekleniyor.

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