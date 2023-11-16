Tüm E-Ticaret şirketleri mercek altında! Rekabet Kurumu'nun soruşturmasının detayları

Rekabet Kurumu Türkiye’nin en çok ürün satan e-ticaret şirketlerine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmanın Hepsiburada’nın bir kampanyadaki ürünü duyurulan fiyattan farklı fiyata sattığı şikayeti üzerine başlatıldığı, bunun üzerine diğer firmaların da incelemeye dahil edildiği öğrenildi.

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İnternet üzerinden satış yapan e-ticaret şirketlerine yönelik başlatılan soruşturmanın detayları belli oldu. Rekabet Kurumu‘nun açıklamasında “Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.10.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulayan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ ve Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-49/940-M sayı ile karar vermiştir” ifadeleri yer aldı.

Vatandaş şikayet etti

Bir şikayet üzerine başlatılan soruşturmanın detayları ise şöyle: ”Ünlü bir markanın ürünü Hepsiburada e-ticaret şirketinde kampanyalı olarak satışa sunuldu. Ancak markanın belirttiği kampanyalı fiyatla, satışa sunulan fiyat arasında fark olunca vatandaş şikayette bulundu. Ticaret Bakanlığı bunun üzerine Rekabet Kurumu’na konunun incelenmesi talimatını verdi.

Tüm firmalara genel inceleme

Üst düzey yetkililerin verdiği bilgiye göre ”İnceleme şikayet ile başlayıp genel bir soruşturmaya dönüştü. Herhangi bir firma gözetmeksizin tüm e-ticaret şirketlerine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.”