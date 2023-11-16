BIST 7.781
DOLAR 28,66
EURO 31,28
ALTIN 1.825,87
HABER /  POLİTİKA

Eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu hayatını kaybetti

Eski Devlet Bakanlarından Güneş Müftüoğlu, Ankara'da 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Abone ol

18. ve 19. Dönem Zonguldak Milletvekilliği ve 50. Hükümet'te Devlet Bakanlığı yapan Müftüoğlu için yarın 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde tören düzenlenecek.

Müftüoğlu'nun cenazesi, memleketi Zonguldak'ta toprağa verilecek.

Müftüoğlu'nun öz geçmişi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1945'te dünyaya gelen Müftüoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlık yapan Müftüoğlu, 18. ve 19. Dönem Zonguldak Milletvekilliği ve 50. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Müftüoğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mardin'in Yurderi köyündeki tarihi yapılar turizme kazandırılacak
Mardin'in Yurderi köyündeki tarihi yapılar turizme kazandırılacak
Öfkeli damat bıçakla yaraladığı eşi ile anne-babasından özür diledi mahkeme affetmedi
Öfkeli damat bıçakla yaraladığı eşi ile anne-babasından özür diledi mahkeme affetmedi
İlk kez bir Parkinson hastası nöroprotez ile yeniden yürümeye başladı!
İlk kez bir Parkinson hastası nöroprotez ile yeniden yürümeye başladı!
Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı, Aksaray'da şiddetli rüzgar ve yağmur başladı
Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı, Aksaray'da şiddetli rüzgar ve yağmur başladı
Rize'de sahilde gezen 11 yaşındaki çocuk denize düştü
Rize'de sahilde gezen 11 yaşındaki çocuk denize düştü
İGA PASS, milli takımlara sponsor oldu
İGA PASS, milli takımlara sponsor oldu
Üç Bant Bilardo Şampiyonası yeniden başlıyor, bu yıl Sinop'ta oynanacak
Üç Bant Bilardo Şampiyonası yeniden başlıyor, bu yıl Sinop'ta oynanacak
Kocaeli'de zabıta ekipleri marketlerde raf fiyatları denetimi yapıyor
Kocaeli'de zabıta ekipleri marketlerde raf fiyatları denetimi yapıyor
Samsun'da 1500 evin elektriği çarşı "çatısında" üretilecek!
Samsun'da 1500 evin elektriği çarşı "çatısında" üretilecek!
Mersin Belediyesi'nden ara tatilde çocuklara özel tiyatro etkinlikleri başladı
Mersin Belediyesi'nden ara tatilde çocuklara özel tiyatro etkinlikleri başladı
Antalya Ekim'de yabancılara konut satışında ilk sırada yer aldı, 4 bin 764 konut satıldı
Antalya Ekim'de yabancılara konut satışında ilk sırada yer aldı, 4 bin 764 konut satıldı
Denizli Buldan'da papaz erik ağaçları ikinci ürünlerini verdi
Denizli Buldan'da papaz erik ağaçları ikinci ürünlerini verdi