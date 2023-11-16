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Antalya Ekim'de yabancılara konut satışında ilk sırada yer aldı, 4 bin 764 konut satıldı

Antalya Ekim'de yabancılara konut satışında ilk sırada yer aldı, 4 bin 764 konut satıldı

Antalya’da Ekim ayında 2 bin 926’sı ikinci el satış olmak üzere 4 bin 764 konut satıldı. Türkiye genelinde yabancılara konut satışı rakamı 2 bin 535 olurken, en fazla yabancıya konut satışında ilk sırayı 931 ile Antalya aldı.

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Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 oldu. Konut satışlarında İstanbul 14 bin 941 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 394 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 5 bin 192 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 80 konut ile Bayburt oldu. Antalya'da 2023 yılı Ekim ayında 2 bin 926'sı ikinci el satış olmak üzere toplam 4 bin 764 konut satıldı. Isparta'da bu rakam 336'sı ikinci el satış olmak üzere toplam 471, Burdur’da ise 183'ü ikinci el satış olmak üzere toplam 256 konut oldu.

Yabancılara Ekim ayında 2 bin 535 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,9 azalarak 2 bin 535 oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 931 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 758 konut satışı ile İstanbul ve 294 konut satışı ile Mersin izledi.

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