Dracula müzikali seyirciyle İzmir, İstanbul ve Eskişehir’de izleyiciyle buluşacak

Bram Stoker’ın klasik eseri Dracula’nın görkemli hikayesini birbirinden ilginç performanslarla sahneye taşıyan "Dracula" müzikali, İzmir, İstanbul ve Eskişehir’de izleyiciyle buluşacak.

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Bram Stoker’ın klasik eseri Dracula’nın görkemli hikayesi sahne sanatlarıyla bir araya geliyor. İlk kez dinleyici karşısına çıkacak müzikleriyle tarifsiz seyir zevki yaşatacak Dracula müzikali, Kumbara Görsel Sanatlar prodüksiyonu ile Türkiye’de seyirci karşısına çıkıyor. 7 ve 8 Aralık'ta İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu, 12 Aralık'ta İstanbul Kozzy Gönül Ülkü- Gazanfer Özcan Sahnesi ve 18 Aralık'ta Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahnelenecek müzikalin biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.