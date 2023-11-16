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Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor

Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor

13. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası yarın Antalya'da başlayacak. 21 ülkeden 398 sporcunun katılacağı organizasyonda, Türkiye'yi 36 sporcu temsil edecek.

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Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 17-19 Kasım tarihlerinde İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılacak.

Organizasyona 21 ülkeden 398 sporcu katılacak, Türkiye'yi 36 sporcu temsil edecek.

Organizasyona katılacak sporcuların isimleri şu şekilde:

Büyükler Tek Kadınlar: Ayşe Begüm Onbaşı, Nil Deniz Bal

Büyükler Erkekler: Okay Arsan, İsmail Yağız Altıparmak

Büyükler Çiftler: Nil Deniz Bal, Can Derviş

Büyükler Trio: Can Sarı, Ahmet Meriç Turmamış, Mehmet Utku Çırak

Büyükler Grup: Ayşe Begüm Onbaşı, İsmail Yağız Altıparmak, Can Sarı, Ahmet Meriç Turmamış, Mehmet Utku Çırak

Büyükler Aerodans: Ahmet Çoruh, Sude Sözcü, Seda Göz, Taha Afşar, Okay Arsan, Selin Sürüm, İrem Şahinkanat, Asena Bilge Burhan

Gençler Tek Kadınlar: Selin Özermiş, Ekin Zeren Fırat

Gençler Tek Erkekler: Göktürk Balcı

Gençler Çiftler: Göktürk Balcı, Selin Özermiş, Busenaz Atmaca, Murat Mert Erdiç

Gençler Trio: İlay Hamarat, Çiçek Öz, Benan Yeşilyurt, Busenaz Atmaca, Ekin Su Çevik, Sıla Atçı

Gençler Grup: Selin Özermiş, Göktürk Balcı, Sahra Saylan, Yudum Atan, Ömür Günay

Gençler Aerodans: Busenaz Ekşi, Hazal Aksüt, Defne Akbaş, Elifnaz Özmen, İlayda Göymen, Derin Yılmazkaraosmanoğlu, Bilgeniz Hekimoğlu, Narin Doğan

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