BIST 7.775
DOLAR 28,67
EURO 31,15
ALTIN 1.810,92
HABER /  GÜNCEL

Samsun'da akaryakıt hırsızları yakalandı, 5 kişi tutuklandı

Samsun'da akaryakıt hırsızları yakalandı, 5 kişi tutuklandı

Samsun merkezli Bolu ve Trabzon illerini kapsayan araçlardan mazot hırsızlığı operasyonuyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da farklı tarihlerde tırların dorselerinden 900 litre mazot, 24 adet lastik ve jant ile termoking cihazı ve akü çalınmasıyla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 gün önce Samsun ve Bolu ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda Samsun, Trabzon ve Bolu'da toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 1 adet kuru sıkıcı tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet tır jantı, 2 adet tır jant kapağı ve 1 adet tıra ait plaka ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi serbest bırakılırken, 5 kişi ise "otodan hırsızlık, mala zarar verme ve suç eşyasının satın alınması" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 kişi tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Takım'da iki oyuncu kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da iki oyuncu kadrodan çıkarıldı
Adıyaman'da yüksek inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Adıyaman'da yüksek inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Tarım fuarı Growtech 22 Kasım'da Antalya'da açılacak
Tarım fuarı Growtech 22 Kasım'da Antalya'da açılacak
Adana Demirspor'da Mario Balotelli ameliyat edildi
Adana Demirspor'da Mario Balotelli ameliyat edildi
İstanbul Çekmeköy'de bir kişiyi döverek aracını zorla aldı, operasyonla yakalanıp tutuklandı
İstanbul Çekmeköy'de bir kişiyi döverek aracını zorla aldı, operasyonla yakalanıp tutuklandı
Almanya - Türkiye maçının hakemi açıklandı
Almanya - Türkiye maçının hakemi açıklandı
İsrail, Gazze'deki Mavi Marmara Anıtı'nı yıktı! Mavi Marmara'yı basan askerlermiş...
İsrail, Gazze'deki Mavi Marmara Anıtı'nı yıktı! Mavi Marmara'yı basan askerlermiş...
Samsun'da definecilik yapan 4 kişi suçüstü yakalandı!
Samsun'da definecilik yapan 4 kişi suçüstü yakalandı!
Merkez Bankası rezervleri şubattan bu yana en yüksek seviyeye çıktı
Merkez Bankası rezervleri şubattan bu yana en yüksek seviyeye çıktı
Göztepe Voleybol, Vakıfbank'ı mağlup ederek üçüncü galibiyetini elde etti
Göztepe Voleybol, Vakıfbank'ı mağlup ederek üçüncü galibiyetini elde etti
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
33 yaşındaki kişi bir aydır Milas'ta aranıyordu, İstanbul'dan çıktı
33 yaşındaki kişi bir aydır Milas'ta aranıyordu, İstanbul'dan çıktı