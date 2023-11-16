Samsun'da akaryakıt hırsızları yakalandı, 5 kişi tutuklandı

Samsun merkezli Bolu ve Trabzon illerini kapsayan araçlardan mazot hırsızlığı operasyonuyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da farklı tarihlerde tırların dorselerinden 900 litre mazot, 24 adet lastik ve jant ile termoking cihazı ve akü çalınmasıyla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 gün önce Samsun ve Bolu ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda Samsun, Trabzon ve Bolu'da toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 1 adet kuru sıkıcı tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet tır jantı, 2 adet tır jant kapağı ve 1 adet tıra ait plaka ele geçirildi.



Gözaltına alınan ve polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi serbest bırakılırken, 5 kişi ise "otodan hırsızlık, mala zarar verme ve suç eşyasının satın alınması" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 kişi tutuklandı.