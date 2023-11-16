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Tarım fuarı Growtech 22 Kasım'da Antalya'da açılacak

Tarım fuarı Growtech 22 Kasım'da Antalya'da açılacak

Örtü altı tarım sektörü fuarlarından Growtech Antalya, bu yıl 22 Kasım'da kapılarını ziyaretçilere açacak.

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Growtech Fuar Direktörü Engin Er, yeni bir görünüş ve vizyonla 22. kez dünya tarım sektörü profesyonellerini Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde bir araya getireceklerini belirtti.

Yıllardır örtü altı tarım sektöründe yerli ve yabancı binlerce firmayı ağırladıklarını aktaran Er, bu yıl yabancı katılımcı sayısının ve yabancı katılımcı metrekaresinin her geçen yıl arttığını bildirdi.

Fuarın gördüğü ilgiyle stant satışlarının 6 ay öncesinde tamamlandığını anlatan Er, şunları kaydetti:

"Yabancı katılımcı sayısının istikrarlı yükselişi fuarın dünya tarım sektörünün buluşma noktası olduğunu bir kez daha tescilledi. Her geçen yıl ulusal ve uluslararası katılımcı sayımız artıyor. Bu yıl 27 ülkeden 598 uluslararası katılımcıyı ağırlayacağız. Almanya, Hollanda, İspanya, Çin ve Güney Kore milli katılımla yer alacak. 120'den fazla ülkeden tarım sektörü profesyonelini 4 gün boyunca Antalya'da buluşturacağız."

Er, fuarın, "ATSO Growtech Antalya Tarım İnovasyon Ödülleri", "7. Bitki Islahı Proje Pazarı" ve tarım sohbetleri programlarına da ev sahipliği yapacağını belirtti.

Fuar kapsamında bu yıl su tasarrufuna yönelik de bir projeyi hayata geçireceklerini bildiren Er, şunları aktardı:

"Fuar alanında farkındalık için bir platform kuracak, suyu koruyacağımıza hep beraber söz vereceğiz. Geri dönüştürülmüş kumaştan yapılan dev bir pano hazırlayacağız. Bu panoya katılımcıların imzasını atmasını, isteyenlerin de dünyaya not yazmasını isteyeceğiz. Amacımız günlük su tüketimimizin farkına varmamızı ve mümkün olduğunca tasarruf etmemiz gerektiğini hatırlamamızı sağlamak."

Fuar, 25 Kasım'da sona erecek.

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