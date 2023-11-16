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İstanbul’da konut fiyatları arttı, bir ayda yüzde 4,1 artış gösterdi

İstanbul’da konut fiyatları arttı, bir ayda yüzde 4,1 artış gösterdi

İstanbul’un konut fiyat endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1 artış gösterdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Eylül ayı konut fiyat endeksi verisini açıkladı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında artarak 1088,1 seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul’da aylık artış yüzde 4,1

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 89,2 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 17,8 oranında artış gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 4,1, 5,5 ve 2,9 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 77,6, 102,7 ve 85,2 oranlarında artış gösterdi.

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