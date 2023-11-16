Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili o iddiaya yanıt verdi: Aramızı bozamazlar

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bazı PM üyelerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın, direnin. Partiyi ANAP’laştırmak istiyor” mesajı verdiği iddiasına İmamoğlu yanıt verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.Sözcü'de yer alan habere gör İmamoğlu'na Yenişafak Gazetesi'nde yayımlanan haberde yer alan ve CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın listesinden Parti Meclisi'ne giren isimlerle Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir araya geldiği, Kılıçdaroğlu’nun da üyelere “CHP’yi İmamoğlu’na kaptırmayın, direnin. Partiyi ANAP'laştırmak istiyor” dediği iddiası soruldu. İmamoğlu soruya şu yanıtı verdi:

“Gazete kupürünü ister istemez basın özetinde görüyorum, gördüm. Öncelikle benim çok referans aldığım bir gazete değil. Niye referans alınamaz? Düşünün ki; baba-oğul ilişkisi diye tarifleyen sayın önceki dönem genel başkanımızın, beni CHP'nin en tarihi, en önemli kurultayında, kurultay başkanı teklifini yaparak beni davet eden sayın genel başkanımızın böylesi bir şey söylediğini düşünebilir misiniz? Mümkün bile görmüyorum.

"Bu haberlerle bizim aramızı bozamazlar"

Ben bir de o işlerden anlamıyorum yani. Mesnetsiz, kaynaksız, kaynağı belirtilmeyen haberler vesaireler… Onun için bu haberlerle bizim aramızı bozamazlar.

Kaldı ki ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin 15 yıllık üyesiyim. Üyeliğini yapmış, ilçe başkanlığını yapmış, ilçe belediye başkanlığını kazanmış, iki kez de İBB'nin ardı ardına seçimini kazanmış…

"Biraz ukalaca olacak..."

Yani tabiri caizse biraz ukalaca olacak ama seçim kaybetmemiş bir üyesiyim. Onun için Cumhuriyet Halk Partililiğimi hiç kimse tartışmaya açamaz.”