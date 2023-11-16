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Kendine serum takan hemşire uykudan uyanamadı, gözyaşlarıyla uğurlandı

Kendine serum takan hemşire uykudan uyanamadı, gözyaşlarıyla uğurlandı

SİVAS'ta meslektaşının evinde ölü bulunan hemşire Hilmi Tunahan Tosun, son yolculuğuna uğurlandı.

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Dün, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım’da görev yapan Hilmi Tunahan Tosun (32), meslektaşı E.C.’nin evine gitti. İddialara göre Tosun, hasta olduğu için kendine serum taktı. Bir süre sonra uyuyan Tosun’u E.C. isimli meslektaşı kontrol etmek isteyince büyük bir şok yaşadı.

Tosun’un hareketsiz yattığını fark eden E.C., Tosun’u uyandıramayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Tosun’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Tosun için bugün görev yaptığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Binası bahçesinde tören düzenlendi.

Törene Tosun’un sevenleri ve meslektaşları katıldı. Tosun'un cenazesinin ikindi namazını mütakip Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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