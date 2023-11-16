BIST 7.778
DOLAR 28,67
EURO 31,16
ALTIN 1.811,08
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Bu hafta 5 film sinemaseverlerle buluşacak

Bu hafta 5 film sinemaseverlerle buluşacak

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan aksiyona 5 yapım gösterime girecek.

Abone ol

"Meksika Açmazı"

Mesut Süre, Fazlı Polat ve Anlatanadam'ın podcast olarak başlattığı aynı isimli mizah programının sinema uyarlaması "Meksika Açmazı" sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen koltuğuna Alper Mestçi'nin oturduğu filmde, aldıkları teklif üzerine Kapadokya'ya giden ve burada ilişkilerini tehdit eden bir dizi olay yaşayan üç arkadaşın yaşadıkları işleniyor.

- "Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı"

Francis Lawrence'ın yönettiği "Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı", Coriolanus Snow'un Panem'in başına geçmeden yıllar önce, 18 yaşındaki hikayesini konu ediniyor.

Aksiyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen yapım, Açlık Oyunları serisinin ana karakteri Katniss Everdeen'den öncesine giderek Coriolanus Snow'un gençliği ve düzenlenen 10. Açlık Oyunları'nı odağına alıyor.

"Birkaç Mısraymış Meğer"

Senaristliğini ve yönetmenliğini Hüsamettin Elçi'nin üstlendiği "Birkaç Mısraymış Meğer", iki genç arasında yaşanan duygu dolu platonik bir aşk hikayesini ele alıyor.

Seyit Taha Elçi ve Şermin Güven'in başrollerini paylaştığı film, geçmişte yaşanan aşkların naifliğini ve duygu yoğunluğunu beyaz perdeye taşıyor.

"Alya"

Bilim kurgu ve aksiyonu bir araya getiren "Alya", özel güçleri olan kadın kahramanın yaşadıklarını sinema perdesine yansıtıyor. Gerçek kimliğini bulmak zorunda olan, hafızası silinen bir ajanın hikayesini konu edinen filmin yönetmenliğini Jandae Percem üstleniyor.

Filmin başrollerinde ise ünlü şarkıcı Edis ve Jandae Perçem'in yanı sıra Hande Ataizi, Alper Atak, Gonca Vuslateri ve Beste Kökdemir rol aldı.

"Cin Gelini"

Haftanın korku filmlerinden "Cin Gelini", araştırma yapmak için gittikleri köyde kendilerini beklenmedik olayların içerisinde bulan araştırma grubunun hikayesini anlatıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu'da ahşap ev alevlere teslim oldu, uzun çaba sonucunda söndürüldü
Kastamonu'da ahşap ev alevlere teslim oldu, uzun çaba sonucunda söndürüldü
İlkay Gündoğan’ın menajerinden transfer iddialarına yanıt!
İlkay Gündoğan’ın menajerinden transfer iddialarına yanıt!
Antalya’da 1 milyon kullanımlık bonzai ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
Antalya’da 1 milyon kullanımlık bonzai ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
Kırıkkale'de asansör parçalarını çalan hırsız yakalandı
Kırıkkale'de asansör parçalarını çalan hırsız yakalandı
Hakan Ural 'ilk defa duydum' dedi Adnan Oktar örgütü detayları seks kasetleri çekilip...
Hakan Ural 'ilk defa duydum' dedi Adnan Oktar örgütü detayları seks kasetleri çekilip...
Bakan Hakan Fidan: Batı Gazze'deki vahşet karşısında sessizliğe büründü
Bakan Hakan Fidan: Batı Gazze'deki vahşet karşısında sessizliğe büründü
Eskişehir'de su içinde kalan engelli simitçinin arabasını vatandaşlar kurtardı
Eskişehir'de su içinde kalan engelli simitçinin arabasını vatandaşlar kurtardı
Şanlıurfa Haliliye'de ekmek üretim tesisi kuruldu, günde 6 bin ekmek üretilecek
Şanlıurfa Haliliye'de ekmek üretim tesisi kuruldu, günde 6 bin ekmek üretilecek
Adıyaman'da yoğun sis sebebiyle konutlar gözden kayboldu
Adıyaman'da yoğun sis sebebiyle konutlar gözden kayboldu
Edirne’de tekne motorlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınmışlardı, 2'si tutuklandı
Edirne’de tekne motorlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınmışlardı, 2'si tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti
Çalışma Bakanı: Türkiye'de aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi yok
Çalışma Bakanı: Türkiye'de aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi yok