Adıyaman'da yoğun sis sebebiyle konutlar gözden kayboldu

Adıyaman’ın İndere (Zey) bölgesinde yükselen kalıcı deprem konutları yoğun siste kayboldu. Yoğun sis sonrası oluşan kartpostallık anlar dron ile görüntülendi.

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Adıyaman’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis kentin üzerini kapladı. Yoğun sis özellikle kentin kuzeyindeki Karadağ’ın üst kısmı İndere Bölgesi’nde yapılan kalıcı deprem konutlarını etkisi altına aldı. Kalıcı konutların bulunduğu yerde göz gözü görmedi. Görüş mesafesinin çok düştüğü konutların bulunduğu alanda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Dron ile konutlar ve sis görüntülendi.



İndere bölgesinde 2 bin metrekare alanda 826 bloktan oluşan toplam 16 bin 433 konutun yapımı sürüyor.