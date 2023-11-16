BIST 7.764
DOLAR 28,69
EURO 31,19
ALTIN 1.814,35
HABER /  GÜNCEL

Edirne’de tekne motorlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınmışlardı, 2'si tutuklandı

Edirne’de tekne motorlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınmışlardı, 2'si tutuklandı

Edirne'de çaldıkları tekne motorlarını İstanbul'da sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Abone ol

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, Saros Körfezi'nde tekne motorlarının çalınması üzerine çalışma başlattı. Olayla ilgili, 5 şüpheliyi tespit eden jandarma ekipleri, çaldıkları motorları İstanbul'da sattıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'den getirilen hastaları ziyaret ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'den getirilen hastaları ziyaret ediyor
Çalışma Bakanı: Türkiye'de aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi yok
Çalışma Bakanı: Türkiye'de aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi yok
Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, üniversite öğrencisine suyu bedava yaptı
Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, üniversite öğrencisine suyu bedava yaptı
Kars’ta tur midibüsü hayvan sürüsüne çarptı, 25 koyun telef oldu
Kars’ta tur midibüsü hayvan sürüsüne çarptı, 25 koyun telef oldu
Türkiye Güreş Süper Ligi müsabakaları başladı
Türkiye Güreş Süper Ligi müsabakaları başladı
Sakarya Çam Dağı'nda eşsiz sonbahar manzarası görenleri hayran bıraktı
Sakarya Çam Dağı'nda eşsiz sonbahar manzarası görenleri hayran bıraktı
Eskişehir'de park halindeki 18 aracın lastiğini bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edildi
Eskişehir'de park halindeki 18 aracın lastiğini bıçaklayan şahıs adliyeye sevk edildi
İstanbul'da 17 yaşındaki genç kalp krizi nedeniyle öldü
İstanbul'da 17 yaşındaki genç kalp krizi nedeniyle öldü
Kocaeli'de durdurulan 2 farklı araçtan 11 düzensiz göçmen çıktı, 2 kişi tutuklandı
Kocaeli'de durdurulan 2 farklı araçtan 11 düzensiz göçmen çıktı, 2 kişi tutuklandı
Sberbank, Rusya'da başlayan "İslami bankacılık deneme sürecine" katıldı
Sberbank, Rusya'da başlayan "İslami bankacılık deneme sürecine" katıldı
Maltepe'de kaygan zeminde hakimiyetini kaybeden motosikletli, taksinin altına girdi
Maltepe'de kaygan zeminde hakimiyetini kaybeden motosikletli, taksinin altına girdi
Gaziantep'te cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır 18 yaralı
Gaziantep'te cenazeye gidenleri taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır 18 yaralı