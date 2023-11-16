Edirne’de tekne motorlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınmışlardı, 2'si tutuklandı

Edirne'de çaldıkları tekne motorlarını İstanbul'da sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, Saros Körfezi'nde tekne motorlarının çalınması üzerine çalışma başlattı. Olayla ilgili, 5 şüpheliyi tespit eden jandarma ekipleri, çaldıkları motorları İstanbul'da sattıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.



Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.