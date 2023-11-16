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İstanbul'da 17 yaşındaki genç kalp krizi nedeniyle öldü

İstanbul'da 17 yaşındaki genç kalp krizi nedeniyle öldü

İSTANBUL'da geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan 17 yaşındaki Yasin Kılıçoğlu geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Yasin Kılıçoğlu'nun cenazesi, İstanbul'daki işlemlerinin ardından memleketi Kastamonu'nun Devrekani ilçesine getirildi.

Yakınlarını yasa boğan Yasin Kılıçoğlu'nun cenazesi, Doğuörcünler köyünde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.

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