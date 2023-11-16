İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş: 'Genç işsizlik oranı yüzde 16.7 seviyesine kadar düştü'

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, 2020 yılında yüzde 24,9 seviyesinde olan genç işsizlik oranını, 2023 yılında yüzde 16,7 seviyesine kadar düşürdüklerini söyledi.

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Antalya’daki bir otelde başlayan konferansa, 44 ülkenin kamu istihdam kurumlarından 142 temsilci ile üye ülkelerin NEET’lere ilişkin tecrübesinin WAPES üyesi ülkelere, uluslararası kuruluşlara, yerli ve yabancı akademisyenlere, alanda çalışan uzmanlara, ilgili kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına aktarılması hedefleniyor.

“Yüzde 16,7 seviyesine kadar düşürdük”



Konferansta konuşan İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, genç işsizliğin dünyada önemli bir sorun olduğuna işaret ederek, "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, ülkemizde son yıllarda özellikle istihdam ve üretime yönelik ekonomi politikaları sayesinde genç işsizlik konusunda ciddi bir ilerleme kat ettik. 2020 yılında yüzde 24,9 seviyesinde olan genç işsizliği oranımızı en son 2023 yılı rakamlarına göre yüzde 16,7 seviyesine kadar düşürdük" dedi.

"NEET’ler yapıları gereği iş gücü piyasasına girme konusunda daha isteksiz, ulaşılması güç bir grubu teşkil ediyor"



Genç işsizliği içerisinde özellikle NEET gurubuna (ne eğitimde ne istihdamda olan gençler) odaklandıkları ifade eden Güneş, "NEET’ler yapıları gereği iş gücü piyasasına girme konusunda daha isteksiz, ulaşılması güç bir grubu teşkil ediyor. Tabii bu NEET’lere yönelik politikaları oluşturmak da son derece zorlu bir süreç. Çünkü erişemediğimiz için bunlara yönelik politika geliştirmek son derece zor.



Bizler de bunun bilinciyle ülke olarak son yıllarda özellikle Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun kıymetli katkılarıyla ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin iş gücü piyasasına uyumunu desteklemek için NEET PRO adını verdiğimiz bir proje gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında öncelikle ülkemizdeki NEET’lerin profillerini çıkardık. Beklentileri nelerdir, nasıl bir kitle var karşımızda bunu gördük. Bunun haricinde Avrupa Birliği’nde uzun yıllardan itibaren gençlik garanti programının bir benzerini teşkil eden hibe programını hayata geçirdik. Çeşitli paydaşlarımız marifetiyle mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları gibi hizmetleri faydalananlara vermeye başladık. Onun haricinde tabii bizler İŞKUR olarak iş avcılığı adını verdiğimiz bir modeli NEET’lere yönelik olarak yürütüyoruz.



NEET’ler yapı itibarıyla kolay iş beğenen bir grup değil, dolayısıyla biz bir sistem içerisinde bir NEET havuzu oluşturduk ve bu oluşturduğumuz havuzdaki kişilerle iş ve meslek danışmanlarımız marifetiyle bire bir görüşmek suretiyle onlara uygun işlere yönlendirmeye başladık. Bunun da sonuçlarını almaya başladık. İstatistiklerimiz de yansımaya başladı. 2020 yılından örnek vereyim yüzde 28’ler seviyesinde bir NEET popülasyonuna sahipken bu yıl bunu yüzde 20 seviyesine kadar düşürebildik. Ancak tabii bunu yeterli görmüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“40’tan fazla ülkenin temsilcisinin burada olması bir fırsat”

Güneş, Türkiye’nin önümüzdeki 3 ve 5 yıllık kalkınma vizyonunda NEET’lere özel bir yer verildiğine de dikkati çekerek, “NEET’lere yönelik yürütülen politikaların güçlendirilmesi, bu konudaki kapasitenin artırılması konusunda eylemlere yer verildi. NEET konusu, önümüzdeki 5 yıl içerisinde de dünyada ciddi anlamda ses getirecek ve üzerinde münazara edilecek bir konu olmaya devam edecek. Bugünkü konferansımızda da NEET’lerin iş gücü piyasasına kolay entegrasyonunu nasıl sağlarız, onlara yönelik sosyal yardım stratejilerini nasıl oluştururuz, acaba dünyadaki NEET’lere yönelik yenilikçi beceri geliştirme programları nelerdir. NEET dostu politika ve programları nasıl dizayn edebiliriz bunları tartışacağız. 40’tan fazla ülkenin temsilcisinin burada olması bir fırsat. İnşallah güzel fikirlerle karşılıklı olarak bir öğrenme sürecini gerçekleştirmiş oluruz” diye konuştu.

“Gazze’deki masum çocuklar NEET bile olamayacaklar”



Gazze konusuna da değinen Samet Güneş, şunları söyledi:

"Burada barış dolu bir ortamda, sakin bir şekilde sahil kenarında bir otelde sunumlarımızı yapıyoruz, rahat bir şekilde konuşuyoruz. Burada Akdeniz’in karşı kıyılarında, güneydoğu kıyılarında Gazze’de siviller maalesef bombardıman altında. İsrail bunun bir savaş olduğunu iddia ediyor ama malumunuz olduğunuz üzere savaşların da bir hukuku vardır. Adına savaş da operasyon da desek ne dersek diyelim eğer 11 bin kişi öldüyse resmi rakamlar bunlar. Bunların 5 binden fazlası çocuk ise uluslararası vicdanın buna ses vermesi gerekiyor. Esas itibariyle NEET kavramı negatif bir kavramdır.



Ama buradaki masum çocuklar NEET bile olamayacaklar. NEET olma şansları bile yok çünkü hayata gözlerini yumdular. Ümit ediyoruz ki yanlıştan dönülür. Çünkü devletler suç örgütleri gibi hareket etmezler. Devletler intikam peşinde koşmazlar. Ortada bir sorun var evet. Amma velakin hastanelere ve çocuklara bombalama şeklinde karşılık vermesi kabul edilebilir değil."