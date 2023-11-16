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Muğla Milas'ta 33 yaşındaki adamdan 1 aydır haber alınamıyor, her yerde aranıyor

Muğla Milas'ta 33 yaşındaki adamdan 1 aydır haber alınamıyor, her yerde aranıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde 1 ay önce işe gitmek için evden ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Fatih Meşe Altındağ her yerde aranıyor.

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Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi’ndeki bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki Fethi Mete Altındağ, 16 Ekim Pazartesi günü işe gitmek üzere evden ayrıldı. Her gün servisle işe giden Altındağ servise de binmeyerek sırra kadem bastı. Altındağ'ın ailesi şahsın bulunması için jandarma ve polis dahil olmak üzere bütün gerekli birimlere başvuruda bulundu. 5 yaşında bir çocuğu olan ve 1 aydır kendisinden haber alınamayan Altındağ’ın hayatından endişe duyduklarını da dile getiren ailesi, Altındağ’ı gören veya duyanların 112 Acil Çağrı Merkmezi'ne ihbarda bulunmalarını istedi.

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